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وزير الداخلية يودع نظيره السعودى بعد زيارته للقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 04:51 م

ودع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية صاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية ، والوفد الأمنى رفيع المستوى المُرافق له بمطار القاهرة الدولى.

وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية وأثنى على ما شاهده من قدرات وإمكانات تقنية بقطاعات الوزارة التدريبية المُختلفة وتطلعه لتعزيز علاقات التعاون القائمة وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لوزير الداخلية على ما لمسه من حفاوة الاستقبال.

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جانب من زيارة وزير الداخلية السعودي 

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صورة تذكارية للضيوف وقيادات الوزارة 

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زيارة وزير الداخلية السعودي لنظيره المصري 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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