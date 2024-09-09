شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القاهرة مقترح تطوير شوارع بالعتبة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعدد من التجار وأصحاب المحلات التجارية بمنطقة العتبة.

شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الجهود التي تتم لإزالة آثار الحريق الذى نشب في عقاري شارع الجوهري بحي الموسكى بالقاهرة ومتابعة نتائج توجيهات وزيرة التنمية المحلية خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها في 11 أغسطس الماضى مع محافظ القاهرة للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة العقارات المجاورة.

كما تطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض الدراسة والمقترح الذى أعده استشارى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " لتطوير ورفع كفاءة شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلى المجاورين لمنطقة حريق عقاري الموسكي ورفع كفاءة المباني الحكومية الموجودة في ميدان العتبة ومنطقة الموسكى بما يتناسب مع الوجه الحضارى والجمالى للمنطقة وكذا نتائج الزيارات التي قامت بها المحافظة مع مسئولي "الهابيتات" للمنطقة المقترح تطويرها ورفع كفاءتها واللقاءات التي تم عقدها مع الباعة وأصحاب المحلات التجارية والتجار الموجودين في تلك المنطقة لاستطلاع آرائهم في هذا الشأن .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة وكذا الباعة وأصحاب المحلات التجارية الموجودة في تلك الشوارع لعدم تكرار أي حوادث مرة آخرى بعد التطوير ورفع الكفاءة لها ، مشيرة إلى أن المقترح والدراسة التي تم عرضها على التجار والباعة في الشوارع المستهدفة بجوار عقاري الموسكى سوف تراعي كافة الاعتبارات الخاصة بمصلحة التجار والباعة الموجودين وتوفير كافة وسائل الأمان والسلامة بالإضافة إلى تطوير واجهات المباني القائمة بما يتناسب مع النسق الحضارى للمنطقة بالكامل.

كما أشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن المحافظة خلال الفترة الماضية عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات لبحث مقترح التطوير ودراسته مع ممثلين عن التجار والباعة وأصحاب المحال التجارية في الشوارع الثلاث المقترح تطويرها ورفع كفاءتها بالكامل وتوفير كافة المرافق والخدمات بها .

ومن جانبهم، قدم ممثلو الباعة وأصحاب المحلات التجارية الشكر للحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة على جهودهم الحالية في دراسة تطوير ورفع كفاءة المنطقة وتحسين الوضع القائم على أرض الواقع للحفاظ على حياة المترددين من المواطنين وأصحاب المحال والباعة وعدم تكرار حرائق أو حوادث في المنطقة مرة أخرى.