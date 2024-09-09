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وزير الخارجية: قوة مؤسسات مصر ساعدت دول الجوار فى مواجهة العديد من الأزمات

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوى

الإثنين، 09 سبتمبر 2024 05:31 م

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن قوة مؤسسات مصر ساعدت في مواجهة العديد من الأزمات في دول الجوار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى والمفوضية الأوروبية لشؤون الهجرة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا نعمل بكل قوة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتفكيك منظمات الجريمة المنظمة لاستغلال المهاجرين. 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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