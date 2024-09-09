شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تغليب مسار التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار بغزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس السيسى اليوم "لارس راسموسن" وزير خارجية الدنمارك وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، ونقل وزير خارجية الدنمارك للرئيس تحيات ملكة الدنمارك ورئيسة الوزراء وهو ما بادله الرئيس بالتحية والتقدير فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين. انفوجراف الرئيس السيسي انفوجراف تصريحات الرئيس السيسي باقى تصريحات الرئيس

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