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الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تغليب مسار التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار بغزة.. إنفوجراف

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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تغليب مسار التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار بغزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس السيسى اليوم "لارس راسموسن" وزير خارجية الدنمارك وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، ونقل وزير خارجية الدنمارك للرئيس تحيات ملكة الدنمارك ورئيسة الوزراء وهو ما بادله الرئيس بالتحية والتقدير فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين.

الرئيس السيسى

انفوجراف الرئيس السيسي

الدنمارك

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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