شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات مصرية أوروبية لإنهاء الحرب فى غزة.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: تحركات مصرية أوروبية لإنهاء الحرب فى غزة

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