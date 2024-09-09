شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يستقبل الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الدكتور جان بيير دومارجوري الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في العديد من ملفات العمل المشتركة، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة.

في مستهل الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره للتعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان، وبرنامج الأغذية العالمي في العديد من المبادرات الصحية، وأهمها مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس، مؤكداً على أهمية مواصلة التعاون بين الجانبين، لتنفيذ مبادرات صحية أخرى للقضاء على السمنة وتقليل معدلات استهلاك المنتجات الغذائية المحلاة والسكريات المضافة ، لما تسببه من اختلال توازن الطاقة وزيادة الوزن.

وزيادة احتمالات الاصابة بمرض السكر من النوع الثاني وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش سبل التعاون في محاربة مرض السمنة ومضاعفاتها في مختلف المراحل العمرية، بالإضافة إلى محاربة الأنيميا والتقزم في الأطفال، من خلال الحملات في المدارس، ووحدات الرعاية الأساسية بالمحافظات، ودعم الوحدات الصحية بالأجهزة والكواشف اللازمة، لتغطية الفئات العمرية المستهدفة من الكشف في جميع المحافظات، بالإضافة إلى تدريب الأطباء على التغذية الإكلينيكية للتعامل مع حالات السمنة.



وأشار "عبدالغفار" أن الإجتماع تناول سبل تعزيز التعاون في ملف رعاية السيدات الحوامل وتقديم الخدمات الصحية، والتغذية السليمة لهن، مما يقلل نسب حجز حديثي الولادة في الحضانات، بالإضافة إلى التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية والتى تقدم خدماتها من خلال 3 محاور هامة تتعلق بصحة الطفل السليم لضمان حياة صحية آمنة له، وتوفير مناخا اجتماعيا سليما ينعكس على صحته النفسية، أما المحور الثانى وهو محور تقليل معدلات الولادات القيصرية، والمحور الثالث هو صحة ورعاية الطفل أول شهر من عمره والتي تشمل سجلا توعويا كبيرا للأم يكون لها بمثابة مرشد لنشء سليم.

ونوه "عبدالغفار" أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة التعاون في مبادرة العمل المناخي والتغذية(I can ) والتى أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ ((cop27والتى تعمل على تسريع وتيرة العمل في معالجة تداعيات التغييرات المناخية على سوء التغذية، ودعم نظم التحول إلى أنظمة غذائية صحية مستدامة.

ولفت "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش سبل التعاون في دعم برنامج الأغذية العالمي في مصر ، لعمل حملات توعية لطرق التغذية السليمة من خلال تقديم محتوى قائم على أسس علمية ، يقدم المعلومات الصحيحة حول التغذية السليمة، وتغيير سلوكيات الجمهور نحو التغذية.



من جانبه أثنى الدكتور « جان بيير دومارجوري» الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، على التعاون مع وزارة الصحة والسكان في العديد من ملفات العمل المشتركة، مؤكداً على وجود خبراء للتعاون ، وتسخير كافة الإمكانات لتقديم كافة سبل الدعم، منوهاً إلى وضع خطة برنامج الخمس سنوات من عام 2023 إلى 2028.



وفي نهاية اللقاء دعا الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر عقدة في الفترة من 21-25 أكتوبر لعام 2024 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر الاجتماع الدكتوره علبة الألفي، نائب الوزير للسكان وتنمية الأسرة، والدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للشئون الوقائية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتورة سحر عبدالعزيز، مدير المعهد القومي للتغذية، والأستاذة أماني جمال الدين، مدير البرامج ببرنامج الأغذية العالمي في مصر، والأستاذة عليا حافظ، مدير إدارة التغذية ببرنامج الأغذية العالمي في مصر.