شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الاتحاد الأوروبى يعقد مؤتمرًا صحفيًا أمام معبر رفح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

عقد جوزيب بوريل، ممثل الشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، مؤتمرا صحفيا عبّر خلاله عن أسفه لمشاهدة الشاحنات وهي تتوقف أمام معبر رفح.

واستكمل ممثل الشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جولته بتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزى وزيارة المصابين الفلسطينيين الذين تقدم لهم مصر الرعاية الطبية الكاملة.

كان ممثل الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي قد وصل لمطار العريش، وكان في استقبالهم اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، حيث استقبل الوفد الرسمي في المطار. تأتي زيارة بوريل في إطار متابعة التطورات الجارية في المنطقة، والبحث في سُبل التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتضمنت جولته زيارة معبر رفح من الجانب المصري، والذي يُعد من أبرز المعابر الحدودية بين مصر وقطاع غزة، وتُعد هذه الزيارة جزءًا من اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، إلى جانب دعم الجهود المصرية.