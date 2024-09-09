شكرا لقرائتكم خبر عن بوريل: أجريت نقاشا معمقا مع الرئيس السيسي في القاهرة حول غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية و الأمنية بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل إنه أجرى اليوم الإثنين نقاشا معمقا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة حول قطاع غزة والأزمات ذات الصلة التي تؤثر على مصر، والحاجة إلى منع المزيد من التصعيد.



ووصف بوريل - في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس "- الاتحاد الأوروبي ومصر بأنهما "شريكان استراتيجيان" على كافة المستويات، من التنمية الاقتصادية إلى تحقيق السلام في جميع أنحاء المنطقة.