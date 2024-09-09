شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة رئيس محكمة النقض والنائب العام لرئيس هيئة قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

توجه المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشارمحمد شوقي، النائب العام عضو مجلس القضاء الأعلى، بزيارة المستشار عبد الرازق محمود عبد الرحيم شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المجلس الأعلى للهيئة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة تقلده منصبة الرفيع رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

وصاحب رئيس محكمة النقض وفدًا ضم كلًا من والمستشار أحمد رفعت قاسم، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، والمستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامى لرئيس مجلس القضاء الأعلى ، والمستشار حسام الجيزاوي، نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد البياع، رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار طارق أبو زيد، رئيس الإستئناف ومدير إدارة التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، والمستشار علي مختار، رئيس الإستئناف ومدير إدارة النيابات، والمستشار، أحمد وجيه، رئيس الاستئناف بإدارة النيابات.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود عبد الجابر حمودي – نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع جنوب الصعيد أول، عضو المجلس الأعلى ، المستشار الدكتور حسين مدكور، نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع التنفيذ، عضو المجلس الأعلى، المستشار عبد الرحيم على رئيس قطاع شمال القاهرة، عضو المجلس الأعلى، المستشار زين العابدين علي إسماعيل، نائب رئيس الهيئة، رئيس المكتب الفني، المستشار أحمد ثابت ، نائب رئيس الهيئة الأمين العام، المستشار إيهاب سعيد، نائب رئيس الهيئة الأمين العام المساعد لشئون أبنية الهيئة والتعاقدات والمخازن، المستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة المشرف على مكتب رئيس الهيئة.

وخلال اللقاء، أكد المستشار حسني عبد اللطيف – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة ، كما عبر المستشار محمد شوقي – النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به الهيئة، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، معربين عن خالص أمنياتهم بالتوفيق للمستشار عبد الرازق محمود عبد الرحيم شعيب - في قيادة هيئة قضايا الدولة، كهيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.

ومن جانبه، رَحَّبَ المستشار عبد الرازق محمود عبد الرحيم شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، بالمستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومعالي المستشارى محمد شوقي، النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى، والوفد المرافق لهما من قضاة مصر الأجلاء.

وأكد على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين هيئة قضايا الدولة والنيابة العامة، والقضاء المصري بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.