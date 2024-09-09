عقار الزيتون المنهار.. ارتفاع الضحايا إلى 5 حالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار بالزيتون، الاثنين، إلى حالة وفاة و4 مصابين باختناق.

قال مصدر مطلع إن فرق الإنقاذ البري انتشلت جثة مع استمرار البحث عن مفقودين محتملين تحت الأنقاض مع إيداع الجثمان ثلاجة مستشفى منشية البكري العام.

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار مبنى أمام سنترال مصر الجديدة.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع قطاع الإنقاذ البري ومفتش القطاع والجهات المعنية.

قوات الشرطة فرضت كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنكوب - بشارع محمود الديب مكون من 4 طوابق- تحسبًا لوجود مفقودين تحت الأنقاض.