أسامة قابيل: الإنسان السوي يكون له خلوة مع نفسه مثل النبي في غار حراء -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن حياتنا الاجتماعية نورت بمولد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا إلي أن الله سبحانه وسلم، قال لنا فى كتابه العزيز: "وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ".

وأوضح العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، بحلقة حلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbcmasr2"، اليوم الاثنين: "السيدة خديجة رضى الله عنها، أم المؤمنين كانت نعمة الزوجة والسند ومدرسة للعطاء وقيمة للزوجة التى تنجح زوجها، ولما ربنا اذن لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حبيب ربنا خاتم الأنبياء والمرسلين، بالرسالة ونزول الوحى، ولما جاء له الأمين جبريل على رأس سن الأربعين، برسالة النور والرحمة".

وتابع: "لن تنجح اجتماعيا سواء راجل أو ست الا لما يكون خلوة مع نفسك ومع ربنا، وده اللى بيقوله علم النفس، وعلشان يكون لك وقت تقبل عليه مع ربنا لازم يكون لك خفيه فى مجلس ذكر او ركعتين فى مسجد، أو خلوة فى مكان فى البيت، مثلما كان يفعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلس يتفكر ويتعبد لربنا فى غار حراء، الانسان السوي هو اللى بيعمل جلسه محاسبة مع نفسه".