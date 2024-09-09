تعيين مجلس إدارة جديد لـ "نقل الكهرباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بإعادة تشكيل الشركة المصرية لنقل الكهرباء التي تضمنت تعيين المهندسة منى رزق رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

كما تضمن القرار، تعيين المهندس محمد رياض عضوًا متفرغ للمنطقة الشمالية، وتعيين المهندس محمد صفائي عضوًا متفرغ للمنطقة الجنوبية، والمهندس عادل الحريري العضو المتفرغ للدراسات والتخطيط والتصميمات .

وتقديم الشكر لكلًا من المهندس أحمد رأفت والمهندسة صوفي من عضويتي مجلس إدارة الشركة.