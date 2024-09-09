شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تغلق منشآت طبية تدار دون ترخيص بالوراق والصف والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حملات حي الوراق، ومركز ومدينة الصف، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في التعامل مع المنشآت التي تزاول أنشطة طبية بالمخالفة دون الحصول على التصاريح اللازمة أو ضبط مخالفات جسيمة بها، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

واطلع محافظ الجيزة، على جهود الحملات، التي أسفرت عن غلق منشأة طبية بشارع ترعة السواحل بوراق الحضر بحي الوراق، بالتعاون مع الجهات الأمنية بعد ضبط عدد من المخالفات بها وعدم الالتزام بشروط الترخيص.

وشملت الجهود غلق وتشميع منشأة طبية بشارع المركز بمدينة الصف لإدارتها دون ترخيص، إلى جانب العثور على عقاقير وأدوية بها مجهولة المصدر مع التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة بالتعاون مع الجهات الأمنية.

جاءت الحملات تحت إشراف اللواء أحمد السكري رئيس حي الوراق، والعميد علي عبد الله رئيس مركز الصف.