شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعقد اجتماع مجمع كهنة شبين القناطر والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجمع كهنة إيبارشية شبين القناطر، اجتماعهم الدوري بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة أبو زعبل (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف الإيبارشية

وتضمن اللقاء ورش عمل مخصصة للآباء الكهنة، تلاها مناقشة نتائج تلك الورش، كما شهد اللقاء تكريم الطلاب المتفوقين من أوائل المدارس والإدارات بالإيبارشية.

واختتم اللقاء بكلمة لنيافة الأنبا نوفير للآباء الكهنة، حثهم فيها على ضرورة الاهتمام بخدمتي الافتقاد وأخوة الرب (القلب المتسع).