شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تعلن ضخ كميات إضافية من الأدوية بالأسواق.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي؛

وتتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:

XELODA FILM C.TABS 500MG, DUSPATALIN CAPS RETARD 200MG 30, JANUMET FILM C.TABS 500MG, NEVILOB TABS 2.5MG

وللاطلاع على قائمة الأدوية التي تم تعزيز كمياتها اضغط على الرابط التالي:

https://tinyurl.com/5h83cnn8

كما يمكنكم معرفة المثائل والبدائل المتاحة لبعض الأدوية عبر الرابط التالي:

‏http://eservices.edaegypt.gov.eg/EDASimilars/

إذا كان لديكم أي استفسارات، يرجى التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301.

أو استخدام خدمة توافر على الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

‏https://www.edaegypt.gov.eg/ar/الخدمات/الاستفسار-عن-توافر-المستحضرات-الدوائية/

وستقوم الهيئة بالمشاركة بالتحديثات المتعلقة بجميع المستحضرات المهمة تباعاً.