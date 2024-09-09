شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انهيار عقار الزيتون وانتشال جثة فني ماكينات من تحت الأنقاض والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تحريات رجال المباحث لحادث انهيار عقار الزيتون، أن العقار مكون من 4 طوابق بالأرضى على مساحة 120 متر تقريباً (حوائط حاملة وأسقف خرسانية) حيث يتكون الطابق الأرضى شقة واحدة خالية والطابق الأول شقة واحدة خالية والطابق الثانى شقة واحدة تقطنها أسرة بإجمالى عدد ٥ أفراد (غير متواجدين اثناء الانهيار)

وأضافت التحريات، أن الطابق الثالث عبارة عن شقتين، الأولى يقطن بها شخص ووالدته (غير متواجدين أثناء الانهيار) والشقة الثانية يقطن بها فنى ماكينات تصوير 45 سنة، كما تبين انهيار العقار بالكامل وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث وتم العمل على استخراج المحتجز من أسفل الركام.

كما أكدت التحريات، التقابل مع الشاهدة 51 سنة صاحبة محل سوبر ماركت بالعقار المواجه للعقار محل البلاغ والتى ـأفادت بمشاهدتها للمحتجز اثناء وقوفه بشرفة الشقة قبل الانهيار وبناء عليه تم البحث عن المحتجز كما وصل رئيس الحى ليتم الاستعلام عما اذا كان صادر للعقار ثمة قرارات إدارية من عدمه وتم عمل كردون امنى بمحيط العقار للحفاظ على سلامة المارة وقام رجال الحماية المدنية باستخراج المحتجز 45 سنة فنى ماكينات تصوير متوفى وجارى نقله للمستشفى منشية البكرى بسيارة الإسعاف.

كان عقار مكون من 4 طوابق انهار بالكامل فى منطقة الزيتون، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن مفقودين من عدمه.

تلقت غرفة النجدة فى القاهرة بلاغا بـ انهيار عقار بمنطقة الزيتون، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن عقار مكون من 4 طوابق تعرض للانهيار، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإزالة ورفع الأنقاض، وتواجدت عدد من سيارات الإسعاف بمكان الواقعة.