شكرا لقرائتكم خبر عن 9 تسهيلات لتحديث بيانات أصحاب المعاشات بنقابات الأطباء والصيادلة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت نقابات الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، عن تقديم عددا من التسهيلات لتحديث بيانات أصحاب المعاشات من الأعضاء، وهى:

1- عمل زيارات منزلية للأعضاء غير القادرين لظروف صحيا الحضور إلى المقر.

2- الاستعانة بقاعدة بيانات أصحاب المعاشات والأسر المشتركين بـ مشروع العلاج لإثبات تواجدهم داخل البلاد بدلاً من شهادة التحركات (من خلال الموافقات الطبية التى يحصل عليها العضو وليس مجرد الاشتراك بالمشروع).

3- يقتصر طلب شهادة التحركات من الجوازات فقط على الأعضاء وأسرهم الذين لم يحدثوا بياناتهم لمدة أكثر من خمس سنوات.

4- يتم حضور العضو أو المستفيد بصفته الشخصية مرة واحدة فقط خلال 5 سنوات لإثبات عدم إقامته خارج البلاد لمدة خمس سنوات متصلة طبقاً للقانون.

5- يكتفى بأصل جواز السفر كبديل عن شهادة التحركات إذا كانت مدة صلاحية جواز السفر تغطى الفترة المطلوب معرفتها (وهى من بداية حصوله على المعاش حتى تاريخ حضوره لتحديث بياناته).

6- فى حالة عدم حصول العضو على جواز سفر يتم إحضار شهادة من إدارة الجوازات بالمحافظات تفيد بعدم استخراج جواز سفر للعضو.

7- إقرار الشهر العقارى يطلب من الأرملة مرة واحدة فقط عند طلب المعاش للمرة الأولى، وفى حالة وفاة العضو وعمر الأرملة 60 عاماً فأكثر لا يتم طلب الإقرار، وفى حالة وفاة العضو وعمر الأرملة أقل من 60 عاماً يتم طلبه مرة واحدة فقط بالصيغة المعتمدة من إدارة المعاشات.

8- يمكن الاستعانة بكشف حساب البنك أو إيصال إيداع أو سحب إن وجد بديلاً عن خطاب البنك.

9- التواصل على الخط الساخن 15603 للرد على أى استفسارات.