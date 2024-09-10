شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة دور ثان.. جاهزة على الاعتماد والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2021 جاهزة للاعتماد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث انتهى الكنترول الرئيس من تجهيز، وتجميع نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2024، كما تم مراجعتها بشكل نهائى تمهيدا لاعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم ومن المقرر أن تزيد نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة للدور الثاني عن العام الماضي، وكانت نسبة النجاح فى نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى العام الدراسى 2023، وصلت إلى 89.4%.

ينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2024، عقب اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث حصل الخليج 365 على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023,2024 للدورين الأول والثانى، ويعلن الخليج 365" نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى برقم الجلوس وتظهر للطالب نتيجته ودرجاته والنسبة المئوية الحاصلين عليها فى امتحان الدورين الأول والثانى.

وانتهت امتحانات الثانوية العامة 2024 ، الثلاثاء 3 سبتمبر الجاري حيث أدى الطلاب امتحان مواد الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وأكد مكتب التنسيق أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2024 ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/ 9/ 2024 حتى يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024.

وأوضح مكتب التنسيق أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة 100 ألف و561 طالبا بالشعبة العلمية و20 ألف 967 طالب بالشعبة الأدبية وبحد أدنى50 درجة وبنسبة مئوية 50%.

وأكد مكتب التنسيق علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني)للثانوية العامة هذا العام 2024 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.



