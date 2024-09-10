شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة الـ72 ساعة المقبلة والعظمى تصل 43 درجة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء خلال 72 ساعة القادمة .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة علي القاهرة ما بين37: 38 درجة وعلي جنوب الصعيد 41: 43 ، وعليه تسود أجواء شديدة الحرارة نهارا علي أغلب الأنحاء مائلة للحرارة رطبة ليلا.

يشهد اليوم الثلاثاء ، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4: 5 درجة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 26، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.