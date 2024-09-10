شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إعفاء المتأخرين لدى هيئة التعمير من سداد الفوائد حتى 31 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

التقى وفد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يضم هانى حجازى المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية والدكتور طارق صلاح رئيس قطاع استصلاح الأراضي والمهندس محمد طلبه نائب المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد.

خلال اللقاء تم الاتفاق محافظ بورسعيد على توفير مكتب لتواجد لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير لتحصيل المتأخرات بمبنى ديوان المحافظة وبعد سداد الاقساط المتأخرة على الاقل ما يوازى 50٪؜ من اجمالى المطلوب تسديده يتم توقيع العقد الابتدائي وعليه يتم استخراج كارت الفلاح وايضا اثبات الاقامة فى منطقة شرق القناة والتأكيد على سريان مبادرة رئيس الجمهورية باعفاء المتأخرين من سداد الفوائد وغرامات التأخير حتى 31/12/2024.

وعقب اللقاء، توجه الوفد إلى سهل الطينة شرق القناة بحضور النائب البرلمان عبد الحميد الأخرسي والمهندس حسنى عزام مدير مديرية الزراعة فى بورسعيد والمهندس عبدالله اسماعيل مدير المراقبة بشرق القناة لتفقد الزراعات منها القطن والأرز ولقاء المنتفعين بالمنطقة وتقديم التهنئة بعيد الفلاح حيث تمت الاشادة بجهدهم في زراعة هذه المنطقة شديدة الصعوبة والملوحة وترويضها والتغلب عليها لتصبح منطقة منتجة على الرغم من الصعوبات الكثيرة لاكمال دورة الزراعة .

وشرح وفد قيادات وزارة الزراعة للمنتفعين والمستثمرين الخطوات الهامة للحصول على العقود الابتدائية

وقال هاني حجازى المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية ان هدف البرنامج الحكومى هو العناية الخاصة بالصحة والتعليم فقد تعهدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عند الإلتزام بالسداد وارتفاع مستوى التحصيل سيتم المساهمة في رفع كفاءة كلا من المدرسة والوحدة الصحية فى احدى قرى سهل الطينة والعمل على سرعة تنمية هذه المنطقة حسب توجيهات وزير الزراعة .

وقام الوفد ايضا بمتابعة اعمال تشطيبات ورفع كفاءة مدرسة من قرى سهل الطينة.

وفي نهاية الجولة أكد "حجازى" على استمرار الجولات الميدانية لكل مشروعات الهيئة على مستوى الجمهورية لمتابعة رفع كافة الاصوال وتحصيل المستحقات تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن.

