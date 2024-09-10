شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد تحذر: ذروة ارتفاعات درجات الحرارة الأربعاء والخميس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم الثلاثاء تبدأ مصادر الكتل الهوائية التى تؤثر علينا تختلف، حيث نتأثر بكتب هوائية صحراوية مرتفعها فى قيم درجات حرارتها وبالتالى تؤدى إلى ارتفاع فى درجات الحرارة بقيم 4 و5 درجات على معظم محافظات الجمهورية .

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن درجات الحرارة خلال هذه الفترة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية، موضحة أن ذروة الارتفاعات الأربعاء والخميس مع استمرار هذه الارتفاعات ليوم الجمعة.

وتابعت: نعيش فترة تقلبات جوية خاصة مع اقتراب فى فصل الخريف، لافتة إلى أنه من المتوقع مع يوم السبت المقبل أن تبدأ تدرجات الحرارة فى الانخفاض لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.

وأشارت إلى أن الأجواء شديدة الحرارة خلال هذه الفترة وأعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها خلال هذه الموجه على القاهرة 38 درجة، مع زيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس التى تعطى مزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4: 5 درجة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 26، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.