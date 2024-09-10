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اجتماع لهيئة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية على مستوى وزراء الخارجية

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القاهرة - سامية سيد - كتب بيشوى رمزى

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 10:29 ص

عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعا اليوم الثلاثاء، على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مملكة البحرين، وذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وتناقش اللجنة تقريرا نصف سنوي أعدته الهيئة على مستوى المندوبين الدائمين، حول متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة التي عقدت فى البحرين.

وتتكون الهيئة من البحرين رئيسا وعضوية كل من والعراق والمغرب وموريتانيا واليمن بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .

وتعتبر هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات هي الآلية العربية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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