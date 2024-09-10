شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيب بوريل: نقدر جهود مصر من أجل الوساطة لإنهاء الصراع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن تقديره لدور مصر وجهودها الإقليمية، ووساطتها مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الصراع في غزة ووقف إطلاق النار، مؤكدا أن عرقلة المفاوضات لا نعرف سببها الحقيقي.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، مع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن من يشنون الحرب لا يهتمون بوضع نهايه، لكنهم يتظاهرون بذلك حتي يتمتعوا بحصانة ضد تطبيق القانون الدولي وتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية.

وقال بوريل إن العلاقات المصرية الأوروبية وصلت لمستوي شراكة مهم، مؤكدا وجود الكثير من الاتفاقيات في كافة المجالات.

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يستخدام أدواته الدبلوماسية للضغط من أجل وقف إطلاق النار ولا يكتفي بالامنيات فقط، كما أنه أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في غزة .