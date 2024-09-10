شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ العربى للمياه يعلن عن جائزة الموارد المائية غير التقليدية 2024 فى أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربى للمياه أنه سيتم الاعلان عن تفاصيل جائزة الموارد المائية غير التقليدية لعام 2024 على هامش المنتدى العربي السادس للمياه أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 18-16 سبتمبر . تحت شعار "الإبداع والابتكار في تعزيز استخدام الموارد المائية غير التقليدية للتكيف مع تغير المناخ في المنطقة العربية"

أضاف أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الباحثين والمتخصصين في مجال المياه، ,وأيًضا العلماء الشباب وأصحاب المصلحة في الدول العربية وعلى مستوى العالم، على توسيع معرفتهم باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات المتعلقة بمجال الموارد المائية غير التقليدية.

ويحق للباحثين الشباب في مجال المياه، والعلماء والمتخصصين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما ، والذين يعملون في الجامعات، ومراكز البحوث، والوزارات، والهيئات ذات الصلة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات والوكالات الإقليمية والدولية، التقدم للجائزة التي ستُمنح لأول ثلاثة فائزين من بين جميع المتقدمين.

نطاق وشعار جائزة المجلس العربي للمياه لعام 2024

تشهد معظم الدول العربية نقًصا شديدا فى إمدادات المياه وأزمات مائية متكررة خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب النمو السكاني السريع وتكثيف التوسع العمراني والتطورات الاجتماعية، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية لتغير المناخ على إمدادات المياه واستخدامها وبالتالي، أصبح استخدام الموارد المائية غير التقليدية ركيزة أساسية في الاستراتيجية المائية الوطنية لكل دولة عربية لتعزيز الموارد المائية التقليدية المتاحة من أجل تحقيق الأمن المائي المستدام في ظل تغير المناخ لذلك، فإن التكيف مع تغير المناخ من خلال التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية (مثل المياه المحلاه، إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ومياه الصرف الصحي المعالجة، المياه الجوفية شبه المالحة، حصاد المياه، إلخ) سيوفر إمكانيات كبيرة لسد الفجوة بين الطلب المتزايد على المياه والإمدادات المحدودة من المياه.

من ناحية أخرى، يواجه استخدام الموارد المائية غير التقليدية تحديات متعددة الأبعاد (تقنية، مؤسسية، بيئية، مالية، اجتماعية واقتصادية) تتطلب خبرات متراكمة، ومعرفة وتقنيات حديثة، لتعظيم العائدات من هذه الموارد.

أوضح العطفى أن مهمة المجلس العربي للمياه لدعم الدول العربية في مواجهة تحديات ندرة المياه، لذلك يعلن المجلس من خلال منصة الموارد المائية غير التقليدية عن إطلاق جائزة عام 2024 تحت شعار "الإبداع

والابتكار في تعزيز استخدام الموارد المائية غير التقليدية للتكيف مع تغير المناخ في المنطقة العربية" لتشجيع البحث العلمي والابتكار والإبداع وأحدث التقنيات في هذا المجال.

لجنة التحكيم وتقييم البحوث

سيتم اختيار الفائز الأول والثاني والثالث لهذه الجائزة من قبل لجنة تحكيم مكونة من أساتذة متخصصين يتم اختيارهم من قبل المجلس العربي للمياه وفقًا لشعار الجائزة و الإعلان عن الفائزين الثلاثة الأوائل لعام 2024 رسميًا على هامش المنتدى العربي السادس للمياه المقرر عقده في 18-16 سبتمبر في أبوظبي.

جائزة التقدير

ويقدم المجلس العربي للمياه جائزة تقديرية مالية بالإضافة إلى شهادة تقدير ودرع للإبداع والتميز في مجال الموارد المائية غير التقليدية للفائزين الثلاثة الأوائل وسيُطلب من الفائزين تقديم عروض تقديمية (بالحضور شخصيًا أو عبر الإنترنت) حول البحث الفائز أو الابتكار خلال هذا الاحتفال.

