شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: دعوة اليابان للمشاركة باجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة AWARe والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية .

أشاد سويلم بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذى يمتد لسنوات طويلة، والعلاقات الطيبة التي تربط البلدين لاسيما في مجال الموارد المائية .

وأشار سويلم إلى مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والجارى تنفيذه بالتعاون مع اليابان وبنسبة تنفيذ تصل إلى 53% حتى تاريخه، والذى يأتى إستكمالاً لما تحقق خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف .

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات ذات الأولوية لوزارة الموارد المائية والرى والتي ترغب فى تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني مثل "حماية ساحل بحيرة المنزلة أمام قرية الديبة"، ودعم الجانب الياباني لـ"مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى" و"المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" .

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الفاو وإستعراض الأنشطة التي تمت مثل تنفيذ صوبات زراعية، وإنشاء مدارس حقلية للمزارعين فى محافظات كفر الشيخ والمنيا وقنا ، وتدريب المهندسين والمزارعين، وإجراء تقييم لمدى التحسن فى حالة الرى .

كما تم إستعرض موقف الإستعدادات الجارية لعقد إسبوع القاهرة السابع للمياه والمشاركة اليابانية المنتظرة فى هذا الحدث الهام بمشاركة وفد من وزارة الأراضي والبنية التحتية والسياحة اليابانية .

وأشار سويلم الى لتعاون البارز بين البلدين لوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى ، والذى تجلى فى "الحوار التفاعلى الثالث للمياه والمناخ" والذى عُقد برئاسة مشتركة مصرية يابانية خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" فى شهر مارس 2023 ، مؤكداً على أهمية مواصلة المساعى المبذولة لتعزيز الرسائل الرئيسية للحوار التفاعلي .

وفى ضوء دعم اليابان لمسار العمل رقم 5 بمبادرة AWARe .. فقد أكد سويلم على أهمية مشاركة اليابان فى اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة AWARe والمزمع عقده ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه فى شهر اكتوبر المقبل .

كما تم أيضاً مناقشة إمكانية تنظيم اجتماع مشترك بين مصر واليابان وبنك التنمية الإفريقي وهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمناقشة سُبل توفير الدعم المالي المقترح لمساعدة الدول في إنشاء نظم للإنذار المبكر .

كما توجه سويلم بالدعوة لليابان للمشاركة في الجلسة رفيعة المستوى المزمع عقدها ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه بعنوان "التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026" بالمشاركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وهولندا والسنغال بهدف مواصلة حشد الاهتمام الدولى بملف المياه والمناخ .