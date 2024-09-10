شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة يستعد لأول حملات توزيع ملابس ومستلزمات على الطلبة الأيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، أولى جولات حملة «إلى المدرسة» لتوزيع ملابس ومستلزمات دراسية، عبارة عن حقيبة مدرسية وأدوات كتابية ومعطف وحذاء على كل الطلبة الأيتام غير القادرين في جميع المحافظات؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024/2025م.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الثلاثاء الموافق 10 من سبتمبر 2024م، أن الحملة تستهدف توزيع حقيبة مدرسية ومعطف وحذاء وأدوات كتابية على الطلبة الأيتام غير القادرين في جميع المحافظات، وذلك اعتمادًا على قوائم الطلاب الأيتام غير القادرين في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بجميع المحافظات.

يؤكد «بيت الزكاة والصدقات» على حرصه الدائم على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية؛ وإلتزامه بتوجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية؛ إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

