للصالح العام.. وزير الداخلية يقرر إبعاد مواطن سوري لخارج البلاد

وجار نص القرار؛ بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 8/8/ 2024 بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

محمد يوسف

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