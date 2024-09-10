ضبط عنصر إجرامي في الإسماعيلية بحوزته 100 كيلو حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية في الإسماعيلية بحوزته كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها بحوالي 8 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية أفادت قيام أحد العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة مركز شرطة فايد في الإسماعيلية مسرحاً لنشاطه الإجرامي.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم في دائرة مركز شرطة فايد وبحوزته 100 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 8 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، لاسيما جرائم الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في ترويجها.