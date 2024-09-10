فرص عمل بالخارج.. حيلة مُسجل للنصب على مواطنين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران :

ضبطت أجهزة الأمن في الجيزة صاحب شركة غير مرخصة؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مدعيًا قدرته على توفير فرص عمل لهم في الخارج.

التحريات التي أجرتها إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق أكدت أن المتهم صاحب معلومات جنائية سابقة، وأنشأ شركة في الجيزة وروّج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإيقاع بضحاياه.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزة المتهم على عدد من جوازات سفر المواطنين وصور عقود عمل وطلبات توظيف للراغبين في العمل بالخارج، إضافة إلى هاتف محمول كان يستخدمه للتواصل مع الضحايا، ومبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.