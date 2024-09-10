الزراعة: كرتونة البيض في منافذنا بـ120 جنيها لنهاية أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القطاعات الإنتاجية بالوزارة بالاستمرار في ضخ السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، من خلال منافذها الثابتة والمتنقلة، والتوسع في فتح منافذ جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتنقلة، لتجوب المحافظات والمناطق النائية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وبحسب بيان، وجه أيضا بدعم المنافذ بكميات مناسبة من بيض المائدة، بالأسعار مخفضة، ١٢٠ جنيها للكرتونة، وحتى نهاية شهر اكتوبر، نظرا لزيادة الإقبال عليه مع دخول العام الدراسي، فضلا عن أن تكون كافة السلع المطروحة بالمنافذ بنسب لا تقل عن ٢٥٪ عن مثيلاتها بالأسواق.