فريق طبي بمستشفى المطرية يجري جراحة نادرة بفصل إلتحام الفكين لطفلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح الفريق الطبي بمستشفى المطرية التعليمي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في إجراء جراحة نادرة بفصل إلتحام الفكين العلوي والسفلي لطفلة حديثة الولادة يبلغ عمرها 3 أيام.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الطفلة تتمتع بحالة جيدة حاليًا، ويتم متابعتها بشكل دوري على أعلى مستوى من الكفاءة، وتستطيع فتح الفم بسهولة والرضاعة بطريقة طبيعية، مؤكدًا أن وحدات ومستشفيات الهيئة تعمل جميعًا كمنظومة واحدة جنبًا إلى جنب، حيث وُلدت الطفلة داخل مستشفى الجلاء التعليمي، وفور ولادتها اكتشفت حالتها المرضية، وتم التنسيق مع قسم جراحة الأطفال بمستشفى المطرية التعليمي لاستقبال الطفلة وتجهيزها عن طريق فريق طبي متخصص للتعامل مع الحالة.

من جانبه أكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الهيئة تمتلك كوادر طبية وفرق تمريض على أعلى مستوى من الكفاءة، كما أنه يتم تنظيم دورات تدريبية عملية ونظرية للأطباء بكافة التخصصات لرفع الكفاءة والتعامل مع هذه كافة الحالات المرضية ، لافتا أنه يتلقى تقريرًا دوريًا عن الحالات الجراحية الدقيقة والمعقدة من كافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة، ويوصي باستمرار لتقديم الدعم الطبي اللازم والتدخل السريع والأولوية لمثل هذه الحالات.

أضاف الدكتور محمد سليمان مدير عام مستشفي المطريه التعليمي، أن التعاون الطبي بين وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، سمة مميزة لهذه المنظومة المتكاملة، وفور الإبلاغ عن الحالة تم توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة، والعرض على الاستشاريين لتحديد الطريقة المثلى للتعامل مع الحالة.

وأكد الدكتور حسين على حسين استشاري جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، أنه تم استقبال الطفلة، محولة من مستشفي الجلاء التعليمي عقب ولادتها وهي تعاني من اختلاف خلقي عبارة عن التحام الفك السفلي بالفك العلوي مع صعوبة فتح الفم، وعلي الفور تم تشكيل فريق (MDT) لتقييم الحالة وإتخاذ القرار بشأنها وتم الاتفاق على التدخل الجراحي اللازم لفصل الفكين والأنسجة الرخوة وفتح الفم Sygenathia ، حيث تم إجراء التدخل الجراحي للحالة، وقد استمرت العملية طيلة 5 ساعات، وخرجت الطفلة إلى المحضن وهي بحالة جيدة، وتم عمل المتابعة الطبية اللازمة حتى أصبحت حركة الفم طبيعية، موضحًا أن الحالة تعد من الحالات النادرة على مستوى العالم، ولم يتم تسجيل سوي خمسين حالة فقط سابقاً.



جدير بالذكر أن الفريق الطبي المشرف والمشارك في التدخل الجراحي علي متابعة الطفلة هم، الدكتور سمير حليم خليل رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور موريس فكري خليل رئيس قسم جراحة التجميل، والدكتورة مايسة محمد عبد الخالق رئيس قسم التخدير، والدكتورة سهيلة عبد الحليم رئيس قسم الأطفال، والدكتورة ندي محمد فاضل رئيس وحدة الرعاية المركزة للأطفال، والدكتور أحمد محمد عبد الله استشاري جراحة الأطفال، والدكتور حسين علي حسين استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور أحمد سرور إبراهيم طبيب مقيم جراحة تجميل.