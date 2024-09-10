بعد فتوى سعاد صالح بجواز خلع الحجاب في الفرح.. دار الإفتاء ترد وتحسم الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم خلف الفتيات للحجاب أثناء حفلات الزفاف.

يأتي ذلك بعد أن قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، إنه يجوز للعروس خلع الحجاب أثناء حفل زفافها وليس عليها إثم في هذه الحالة، خلال لقاء لها على قناة صدى البلد.

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "بلاش زينتك فى حدود المعقول، زينتك لزوجك فى اليوم ده مش للناس، فى ناس بتلف الحجاب بشكل جميل، وتزينى فى حدود المعقول".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الدين وضع لنا حدود ويسر كل حياتنا ولا يفرض علينا قيود بس احنا اللى بقينا نفرط فى الحرام، تزينى وعيشى حياتك بس اوعى تكشفى شعرك أو جزء من جسمك فى يوم فرحك".