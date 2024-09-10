محافظ القاهرة: ضبط أي سيارة تُلقي المخلفات على جوانب الطرق والمحاور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، محور محمد علي فهمي لمتابعة الجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحاور القاهرة لمنع إلقاء مخلفات المباني والردش بها بما يعوق الحركة المرورية.

وأكد محافظ القاهرة، أن الحملات الدورية تقوم بضبط أي سيارة تحاول إلقاء مخلفات البناء على جانبي المحاور حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات والسائقين على الفور.

ووجه محافظ القاهرة، الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وإدارة الرقابة والمتابعة، باستمرار حملات إزالة مخلفات المباني، كما وجه بالقيام بحملات يومية لمنع عودتها مرة أخرى.

وأكد محافظ القاهرة، أنه يتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لمنع إلقاء المخلفات للحفاظ على هذه المحاور التي أقامتها الدولة للمواطنين بهدف تسيير الحركة المرورية مما أسهم في تقليل هذه المخالفات.

وأهابت محافظة القاهرة، بالمواطنين، عدم إلقاء مخلفات الهدم بالمحاور والطرق لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.

رافق محافظ القاهرة في جولته منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.