نتيجة وظائف التنمية المحلية.. مصدر يكشف آخر التطورات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، آخر مستجدات مسابقة الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة في وقت سابق.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، إنه تم الانتهاء من أعمال اختبارات المتقدمين فضلا عن المقابلات الشخصية لكل متقدم.

وأضاف المصدر، أنه يتم في الوقت الحالي المراجعة النهائية لنتائج المتقدمين في الاختبارات والمقابلات الشخصية لتحديد العناصر الأكثر كفاءة لشغل هذه المناصب.

وكانت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انتهت من إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم 3 لسنة 2023.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، عن حاجتها لشغل 91 وظيفة قيادية شاغرة في الإدارة المحلية على مستوى المحافظات، وذلك من خلال الإعلان رقم 3 لسنة 2023.

ويأتي ذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.