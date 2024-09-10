شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تناقش أسس واشتراطات قانون تنظيم وإدارة المخلفات مع الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

استمرارا لجهود وزارة البيئة لتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية المطلوبة واجراءات الحصول على التراخيص لمزاولة النشاط بالمنظومة طبقا لـ قانون ادارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، انعقدت ورشة العمل التى نظمها جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ، المنعقدة اليوم الثلاثاء بالمركز الثقافى البيئى فى بيت القاهرة التابع لوزارة البيئة ، بحضور الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال منظومة إدارة المخلفات.



وخلال ورشة العمل تم طرح سبل الحصول على الموافقات البيئية والتراخيص لمزاولة النشاط فى ظل قانون ادارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ، وكيفية تطبيق احدث الوسائل العلمية واعداد المخطط العام للنهوض بالمنظومة بكافة المحافظات إضافة إلى توضيح كيفية الحصول على الموافقات البيئية المطلوبة واجراءات الحصول على التراخيص للعمل بالمنظومة.



وخلال ورشة العمل تم تقديم عرضا مفصلا لكافة الأسس والإشتراطات التى نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مع توضيح ضرورة الإلتزام باحكام قانون المخلفات ، الإلتزام بالإشتراطات للحصول على الموافقات البيئية ، والتى من اهمها أن يقتصر النشاط على جمع ونقل مخلفات القمامة والتخلص منها بتجميعها بالنقطة الوسيطة الخاصة بالمركز ومنها إلى المدفن الصحى فقط ،دون القيام بأي أعمال فرز أو تدوير لهذة المخلفات ، مع عدم إضافة أي تعديل أو توسعات إلا بموافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة، وايضا الالتزام بالنطاق الجغرافى للمشروع و المسافة ، وايضا الالتزام بالاشتراطات الأخرى لقانون المحليات و الالتزام بأن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان مع وضع علامات واضحة على المركبات تحدد مدى خطورة حمولتها، والتأكيد على التدريب المستمر للعاملين والسائقين على كافة الإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ ،بالاضافة إلى الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء وملوثات الهواء داخل مكان العمل عن الحدود المسموح بها وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون البيئة وتعديلاته ، هذا بالإضافة الى الإلتزام بإعداد السجل البيئى وجعله متاحا عند التفتيش البيئى، والحصول على موافقة الحماية المدنية على المشروع واعداد خطة لمجابهة المخاطر وحالات الطوارىء وتأهيل العاملين عليها والتنسيق بشأن تطبيقها.



وتم استعرض أهم الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول على التراخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات ومن اهمها الحصول على الموافقة البيئية للمشروع - تقييم التأثير البيئى للمشروع سواء نموذج (ا) أو (ب) ثم السجل التجارى للشركة او اقرار الإشهار فى حالة الجمعية ، والبطاقة الضريبية او خطاب الإعفاء فى حالة الإعفاء هذا الى جانب رخص السيارات السارية ان وجد وتحديد نطاق التشغيل والشريحة اليومية.