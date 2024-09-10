شكرا لقرائتكم خبر عن المهندسين: طرح وحدات سكنية بأكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر المجلس الأعلى لـ نقابة المهندسين، في جلسته الأخيرة عددا من القرارات الهامة المتعلقة بالعديد من الملفات النقابية، والتي كان من أهمها:

1- مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لبحث آليات إعادة تفعيل توصياته السابقة في 2015 بشأن القيد بالنقابة وممارسة المهنة.

2- التصديق على طرح نسبة 50% من الوحدات المتاحة للبيع بمشروعات (مدينة السادس من أكتوبر - باراديس بمدينة القاهرة المجلس الجديدة - الحي التاسع بمدينة العبور بنظام القرعة العلنية على جميع المهندسين أعضاء النقابة خلال العام الجاري.

3- تفويض الدكتور أحمد البدوي سيد - وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات - أمين عام النقابة، لمراجعة بنود بروتوكول النقابة مع جهاز التفتيش الفني لإجراء التعديلات المطلوبة على البروتوكول.

4- الموافقة على إجراء ممارسة محدودة بين جميع المكاتب الاستشارية التي قامت بالتقديم لمشروعات النقابة مجتمعة ومشروع بدر منفصل بنظام النقاط، لاختيار مكتب استشاري الإعداد كراسة طرح أرض مدينة بدر فقط.

5- تشكيل لجنة تضم كل من: الدكتور تامر الكوراني والدكتور تامر جعفر والمهندس أحمد درويش والمهندس علاء ريحان أعضاء المجلس الأعلى للنقابة لمراجعة ملف برج دسوق بنقابة كفر الشيخ.

6- اعتماد محاضر :

- لجنة الاسكان والمشروعات أرقام (11) ، (12).

- اللجنة العليا للهندسة الاستشارية رقم (2).

- اجتماع لجنة الرعاية الصحية رقم (3).

7- الموافقة على تفويض المهندس محمد حسين عابدين - عضو مجلس نقابة بني سويف لرئاسة مجلس إدارة النادي للفترة القادمة .

8- الموافقة على مقترح زيادة دعم الإعانات المرضية للمهندسين .

9- الموافقة على تمديد العمل بقرار هيئة المكتب الصادر بجلستها رقم 38 والخاص بمعاملة الحاصلين على شهادة درجة البكالوريوس في الهندسة من الأشقاء الفلسطينيين عند القيد الجديد بنفس معاملة الحاصلين عليها من المصريين لمدة عام آخر.

10- الموافقة على استكمال وتشطيب مصيف المهندسين بشاطئ البحيرات المرة بمدينة فايد بالنقابة الفرعية بالإسماعيلية.

11- الموافقة على إنشاء نادي المهندسين ببورسعيد (المرحلة الأولى).

12- الموافقة على شراء أرض من جهاز مدينة طيبة الجديدة لإنشاء مجمع سكني. تجاري - خدمي لخدمة مهندسي الأقصر.

13- الموافقة على اعتماد تخطيط وتخصيص لقطعة أرض بالمنطقة السياحية والرياضية بمدينة بني سويف الجديدة لإقامة نادي اجتماعي.

14- قرر المجلس تأجيل تحديد موعد عقد الجمعية العمومية غير العادية لجلسة قادمة، حتى يتسنى مزيد من الإعداد الجيد لخطة استثمار أصول النقابة.

15- قرر المجلس الاحتفاظ بكافة أصول النقابة والحفاظ عليها وعدم التصرف فيها صونا لحقوق الأجيال القادمة.



