شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: ضبط 100 حالة مخالفة لسيارات السرفيس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حملات جهاز السرفيس والنقل الجماعي للقضاء على مخالفات تقسيم خطوط السير لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم تنظيم 12 حملة رئيسية مكبرة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعى بمعاونة الإدارة العامة للمرور بالجيزة على الخطوط الرئيسية بنطاق الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من إلتزام السائقين بخطوط السير ومنع الإنتظار العشوائي خارج المواقف الرسمية لتحقيق السيولة المرورية بمختلف القطاعات، أسفرت عن ضبط 100 حالة مخالفة متنوعة لسائقين شملت تقسيم خطوط السير وعدم الإلتزام بتعريفة الركوب والانتظار خارج المواقف الرسمية.

شملت الحملات شوارع ومحاور (فيصل ، العشرين ، المطبعه ، الطوابق ، مشعل ، المريوطية ، الهرم ، المنيب ، شبرامنت ، طريق مصر اسيوط ، الكيت كات، الوراق ، امبابة ، أسفل الطريق الدائري ، العامل الأول).

وكلف محافظ الجيزة، باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وفقاً للقانون واستمرار الحملات اليومية لضبط كافه المخالفات والتعامل معها.



حملة الادارة بشارع الهرم وفيصل والمنيب



حملة بالكيت كات



حملة تفتيش بفيصل