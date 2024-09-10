شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتناول الأقباط البلح والجوافة فى عيد النيروز؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الأقباط الأرثوذكس الاحتفال بعيد النيروز، غدا الأربعاء الموافق 11 سبتمبر الجارى، حيث يستمر حتى عيد الصليب لتستمر الصلوات والقداسات.

ويعتبر رأس السنة القبطية الجديدة 1741، وهو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية.

وذكر الأنبا توما عدلى مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الطقس المتبع في قداسات الكنيسة خلال فترة الاحتفال هو الطقس الفرايحى، ويتناول فيه الأقباط البلح والجوافة، وذلك لأن هذا العيد يرمز لبداية العام القبطى.

وأوضح أن البلح يرمز اللون الأحمر فيه إلى لون الشهداء الذين صمدوا في وجه الطغيان واللون الأبيض يرمز لنقاء قلب الشهداء ونواه البلح ترمز لصمودهم،فيما يرمز نبات الجوافة من الداخل إلى اللون الأبيض دليل على نقاء الشهداء.