شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: اجراءات قانونية رادعة لمنع إلقاء مخلفات الهدم على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة محور محمد على فهمى لمتابعة الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحاور القاهرة لمنع إلقاء مخلفات المبانى والردش بها بما يعوق الحركة المرورية .

وتقوم الحملات الدورية بضبط أى سيارة تحاول إلقاء مخلفات البناء على جانبى المحاور، حيث يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال السيارات والسائقين على الفور.

ووجه محافظ القاهرة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة وإدارة الرقابة والمتابعة باستمرار حملات إزالة مخلفات المبانى، كما وجه بالقيام بحملات يومية لمنع عودتها مرة أخرى.

وأكد محافظ القاهرة، أنه يتم اتخاذ اجراءات قانونية رادعة لمنع إلقاء المخلفات للحفاظ على هذه المحاور التى أقامتها الدولة للمواطنين، بهدف تسيير الحركة المرورية مما أسهم فى تقليل هذه المخالفات .

وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين عدم إلقاء مخلفات الهدم بالمحاور والطرق لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.

