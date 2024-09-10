أخبار مصر

وزارة الصحة تكشف أهمية العلاج الطبيعى بعد استئصال الثدى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أهمية العلاج الطبيعى بعد استئصال الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 11:58 ص

 قالت وزارة الصحة والسكان إن العلاج الطبيعي مهم لصحة المرأة وحالتها النفسية خاصة بعد استئصال الثدي وتابعت : العلاج الطبيعى يحسن قوة ونطاق حركة الأكتاف، ويحسن الإحساس في المنطقة المصابة، ويقلل الشعور بالألم ويعزز عمل الجهاز العصبي داخل الأنسجة المصابة.

 

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية العلاج الطبيعي مؤكدة أنه له فوائد كثيرة تتضمن :-

. تصحيح وإعادة الحركة إلى وضعها الطبيعي

. زيادة القدرة الوظيفية بعد الإصابات

. السيطرة على الألم دون استخدام المسكنات

. تأهيل مرضى الجلطات الدماغية والمساعدة في التعافي

بعد الإصابة بسكتة دماغية أو شلل

. إعادة تأهيل بعد الإصابات

. علاج في حالات خشونة المفاصل

. التقليل من الاعتماد على الأدوية

وتابعت وزارة الصحة والسكان : العلاج الطبيعى من أكثر الطرق العلاجية أمانًا وليس له أضرار وفي حالة التعرض لأي إصابة يفضل استشارة الطبيب لمعرفة الجلسات المطلوبة للحالة .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا