شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: التحقيق مع سعد الصغير بعد ضبط نصف كيلو زيت ماريجوانا بحوزته والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر قانونية، في التحقيقات مع المطرب سعد الصغير عقب ضبط مواد مخدرة بحوزته في رحلة عودته لـ مطار القاهرة، أن الكميات المضبوطة عبارة عن نصف كيلو من فيب بزيت المارجوانا"

فيما تعرض الأجهزة الأمنية سعد الصغير المطرب الشعبي، على النيابة المختصة بالتحقيق في الجرائم التي تقع داخل المطار، وذلك لاستجوابه فيما هو منسوب إليه من حيازته لمواد مخدرة بقصد التعاطي عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه في المطار عقب عودته من الخارج.

ومن المقرر، عقب التحقيق مع سعد الصغير أن تأمر جهات التحقيق بإرسال المواد التي عثر عليها بحوزته إلى المعمل الكيماوي للفحص، وبيان هل تحتوي مواد مخدرة من المدرجة بـ جداول المخدرات المعروفة.

فيما ستحدد جهات التحقيق مصير احتجازه، إما بـ التحفظ على سعد الصغير، أو إخلاء سبيله لحين ظهور نتيجة التحليل. وكانت مصادر مقربة من الفنان سعد الصغير، أكدت القبض على سعد الصغير فور عودته من رحلة فنية من إحدى الدول العربية.

وأفادت المصادر، أنه تم ضبطه وبحوزته سجائر إلكترونية ومواد مدرجة على جدول المخدرات، وقال الفنان أنه لا يجيد القراءة أو الكتابة ولا يعلم أن المضبوطات محظور تداولها.

وجرى ضبطه من قبل الأجهزة المعنية من مباحث المطار ومكافحة المخدرات والجمارك، بقيادة اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث المطار وماجد موسي مدير عام الجمارك.