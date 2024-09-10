شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث لوحة سيارة مميزة رقمها "د س- 1" سعرها يتخطى نصف مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل 610 الف جنيه، تحمل رقم (د س- 1) وحتى الآن متزايد عليها 5 اشخاص.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول فى مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.