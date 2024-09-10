شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر توقف أستاذا أفتى بجواز سرقة الكهرباء.. والإفتاء ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت جامعة الأزهر الشريف، إيقاف الدكتور إمام رمضان إمام عن العمل لمدة 3 أشهر، او لحين انتهاء التحقيقات، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو له تحت عنوان "اسرقوهم يرحمكم الله"، أحل خلاله سرقة الكهرباء والماء بداعي ارتفاع الاسعار .

وردت دار الافتاء على ما نشر، حيث قالت دار الافتاء انه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته، ولا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات، والادعاء بأن ذلك من الحقوق المشروعة، المباحة دون مقابل ادعاء باطل لا أصل له في الشرع الشريف.

وجاء قرار الجامعة بإيقاف دكتور إمام رمضان إمام سعيد - أستاذ مساعد العقيدة والفلسفة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بنين بالقاهرة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين الانتهاء من التحقيق.



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