شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ 3223 محلا وضبط 476 مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الاوكازيون الصيفى 2024 إلى 3223محلا تجاريا حتى الآن، و أن من يريد من المحلات المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية كما تصدت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية للمخالفات التي يحاول البعض انتهاجها، حيث تم تحرير 476 مخالفة نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار أو المشاركة في الأوكازيون الصيفي بدون الحصول على التصاريح من مديريات التموين، كذلك الإعلان عن تخفيضات غير حقيقية أو البيع بأزيد من السعر المعلن.

كان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا وزاريا بمد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2024 الأوكازيون الصيفى 2024 حتى يوم 30/9/2024، ونص القرار على التزام الجهات المشاركة بالحصول على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية، كما تضمن القرار ضرورة أن تكون المحال المشاركة بالتصفيات موضح بها نسبة الخصم وضرورة، وضع الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة لبدء الاوكازيون، مع وضع السعر خلال الأوكازيون.