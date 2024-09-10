وزارة الصحة: تدشين خطة اعتماد منشآت الرعاية الأساسية بـ21 محافظة كمرحلة أولى

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدشين خطة الاعتماد لمنشآت الرعاية الأساسية بـ21 محافظة كمرحلة أولى، بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة للمواطنين، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة فى المنشآت الطبية.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن خطة الاعتماد تستهدف تحقيق عدد من الأهداف الأساسية، أهمها تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة فى منشآت الرعاية الأولية، ورفع كفاءة الأداء الفنى بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة، وتعزيز ثقة المواطنين فى نظام الرعاية الصحية من خلال اعتماد المنشآت بناءً على معايير اعتماد منشآت الرعاية الأولية.

من جانبها، كشفت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، عن تنفيذ ورشة عمل متخصصة حول آلية التقييم الذاتي ومعايير السلامة الوطنية، والتى تمثل الخطوة الأولى نحو اعتماد المنشآت المستهدفة، موضحة أن الورشة تم خلالها تدريب 25 منسقًا مركزيًا من مختلف الإدارات الفنية بالقطاع، بالإضافة إلى فرق المديريات الصحية، التى ستخضع لاعتماد معايير منشآت الرعاية الأولية.

وأضافت الدكتورة رشا خضر، "أن خطة اعتماد منشآت الرعاية الأولية المستهدفة فى 21 محافظة تهدف إلى تحقيق معايير جودة شاملة، لا تقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل تمتد لتشمل تحسين تجربة المريض وتعزيز سلامة البيئة الصحية، ومن خلال هذه الخطوة يتم العمل على توفير منظومة صحية متكاملة تضمن تقديم خدمات صحية تليق يالإحتياجات الصحية المواطنين".

وقالت "خضر": إن توفير التدريب المتخصص على مستوى المنسقين المركزيين والإدارات الصحية في المديريات هو جزء من التزامنا بتحقيق الاعتماد الكامل لهذه المنشآت، حيث يهدف التدريب إلى بناء قدرات متكاملة تمكن فرق العمل من تنفيذ معايير الجودة بكفاءة وفعالية، والتعامل مع التحديات الميدانية التي قد تواجههم، من أجل بناء نظام صحي مستدام يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة للأجيال القادمة.

من جانبها، قالت الدكتورة صافيناز كاظم، مدير عام إدارة الجودة بالوزارة، إنه من خلال اعتماد منشآت الرعاية الأولية، نستطيع تحقيق مستوى متميز من تقديم خدمات رعاية صحية فعالة، متمركزة حول المريض من خلال تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدة التزام الوزارة بتقديم جميع أشكال الدعم الفنى، لضمان نجاح عملية الاعتماد من خلال الإدارة العامة للجودة ، بالإضافة إلى توفير الأدوات والموارد اللازمة لفرق العمل الميدانية ، لتنفيذ مهامهم بكفاءة وفعالية، بما يسهم في تحقيق التحسين المستمر لمستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية.