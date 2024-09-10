شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل القبض على سعد الصغير بالمطار عقب عودته من الخارج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الأجهزة الأمنية سعد الصغير المطرب الشعبي، على النيابة المختصة بالتحقيق في الجرائم التي تقع داخل المطار، وذلك لاستجوابه فيما هو منسوب إليه من حيازته لمواد مخدرة بقصد التعاطي، عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه في المطار عقب عودته من الخارج.

ومن المقرر عقب التحقيق مع سعد الصغير، أن تأمر جهات التحقيق بإرسال المواد التي عثر عليها بحوزته إلى لمعمل الكيماوي للفحص، وبيان هل تحتوي مواد مخدرة من المدرجة بـ جداول المخدرات المعروفة.

فيما ستحدد جهات التحقيق مصير احتجازه، إما بـ التحفظ على سعد الصغير، أو إخلاء سبيله لحين ظهور نتيجة التحليل.

وكانت مصادر مقربة من الفنان سعد الصغير، أكدت القبض على سعد الصغير فور عودته من رحلة فنية قادما من إحدى الدول العربية.

وأفادت المصادر، أنه تم ضبطه وبحوزته سجائر إلكترونية ومواد مدرجة على جدول المخدرات، وقال الفنان أنه لا يجيد القراءة أو الكتابة ولا يعلم أن المضبوطات محظور تداولها.