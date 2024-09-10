شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستعد لتشغيل قطارات بين مدينة السادات وكفر داوود.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تجري هيئة السكة الحديد، أعمال تجارب التشغيل على خط سكة حديد السادات كفر داوود ضمن خطة الهيئة فى انشاء وصلات جديدة لخدمة المناطق الصناعية والمواطنين .

وتم دخول القطارات لأول مرة حتى محطة سكة حديد مدينة السادات على خط كفر داوود السادات.

ويجرى الآن المراحل النهائية لتنفيذ إنشاء خط سكة حديد «كفر داود- السادات» بطول 34.5 كيلومتر، ويربط منطقة الطرانة وكفر داود بمدينة السادات، فضلاً عن خطة وزارة النقل لربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية التي سيتم إنشاؤها بمدينة السادات بميناء الإسكندرية، كما يخدم الخط حركة الركاب بين محافظات المنوفية والبحيرة والقاهرة ومدينة السادات.



