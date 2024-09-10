شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يزور النيابة الإدارية.. ويؤكد: ندعم كافة الجهات والهيئات القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، رافقه خلال الزيارة المستشار وفاء حرز مساعد الوزير لقطاع التفتيش القضائي، والمستشار أحمد خيري مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، والمستشار عمرو فوزي عضو المكتب الفني للوزير.

وذلك في حضور المستشار سعد مزيد النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشارة وفاء مصطفى، والمستشار الدكتور عبد الله قنديل، والمستشار ممدوح العروسي، والمستشار حمدي سالم جبر، والمستشار سلطان السلاموني أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وحرص المستشار عدنان فنجري وزير العدل، على التأكيد على دعم الوزارة للنيابة الإدارية ولكافة الجهات والهيئات القضائية؛ بما يمكنها من أداء رسالتها السامية وتحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه، وجه رئيس الهيئة، كل الشكر والتقدير لوزير العدل، على زيارته الكريمة ودعمه المستمر والمتواصل للنيابة الإدارية في كافة المجالات.























