شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب ترجمة محكمة النقض يحصل على شهادة الأيزو 9001.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تسلم اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024 م القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض شهادة الأيزو 9001 للجودة لمكتب الترجمة بالمحكمة والذي أنشأ بقرار من وزير العدل عام 2022 م ليكون مكتب ترجمة لجميع اللغات معتمدة لجميع الجهات ولدى وزارة الخارجية يتم التصديق على الترجمة الصادرة منه وتم منح شهادة الأيزو 9001 بعد عامين من إنشائه بعد القيام باستيفاء جميع اشتراطات الجود في تقديم خدمة الترجمة للجمهور والمتقاضين.

وصرح بأنه تم تطوير منظومة الترجمة لجميع اللغات وخدمة الترجمة الفورية بالجلسات، وكذلك تم استحداث خدمة التوصيل للمستندات المترجمة عبر البريد السريع.







