شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الزراعة يكلف هالة أبو يوسف بمعمل المبيدات وأمجد ريحان لفحص واعتماد التقاوى والان مع تفاصيل الخبر

كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة هالة محمد حسين ابو يوسف بالقيام بأعمال مدير المعمل المركزي للمبيدات، كما أصدر قرارا أيضا بتكليف الدكتور أمجد عيسي ريحان بالقيام بتسيير أعمال الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لإعادة الهيكلة، وضخ الدماء الجديدة، لتولي المواقع القيادية وتطوير الأداء.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة تعتبر من أهم الوزارات في تاريخ الحياه المصرية المعاصرة خاصة أن الزراعة لا زالت تمثل أهم المصادر في الناتج القومي الإجمالى.